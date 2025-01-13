貴州省銅仁市政協原黨組成員楊德振被雙開

中評社北京1月13日電／據中央紀委國家監委網站消息，據貴州省紀委監委消息：經貴州省委批准，貴州省紀委監委對貴州省銅仁市政協原黨組成員、副主席楊德振嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，楊德振喪失理想信念，背離初心使命，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，違規從事營利活動；喪失紀法底線，將黨和人民賦予的權力異化為謀取私利的工具，利用職務便利，為他人在項目承接、款項撥付等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。



楊德振嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予楊德振開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；終止其中共銅仁市第三次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一並移送。