青島：蹄疾步穩，走向“智造強市”

中評社北京1月13日電／據光明日報報導，偌大的紡紗車間裡，一列列智能化紡紗設備自動運轉，彩色的紗錠、雪白的紗線，打眼望去像條條彩虹、朵朵白雲。長長通道裡，看不到忙碌的紡紗工，衹有踏著電動滑板車的巡檢員閃過。



這是青島即發集團剛剛建成投產的紡紗智能工廠，在數字化生產模式下，萬錠生產用工人數由50人減少至10人。即發集團的轉型，僅是青島傳統優勢產業不斷向“新”邁進的一個縮影。



作為產業歷史悠久的製造大市，工業是青島經濟的“壓艙石”。近年來，以“工賦青島·智造強市”為目標，青島大力推進新型工業化建設，以新技術應用推動傳統優勢產業轉型升級；以專業園區建設實現新興產業鏈群集聚；以頂層設計搶占未來產業空間……從“製造大市”到“智造強市”，青島蹄疾步穩，一路前行。



1.傳統產業“追新”：以技術創新重塑產業模式，拓展新空間



2024年10月，世界經濟論壇公布第12批共22家全球“燈塔工廠”，海爾膠州空調互聯工廠入選，並獲評“端到端燈塔工廠”。



“端到端燈塔工廠”是指工廠在智能化升級過程中，通過技術手段把生產製造與產業鏈上下游的原材料採購、產品銷售以及售後服務等全鏈條串聯起來，促進供應鏈各環節無縫對接和資源共享，實現全產業鏈降本增效和價值最大化。



“我們90%的空調產品出口，客戶遍布全球130個國家和地區，不同國家的電壓水平、技術標準、氣候條件存在差異，為符合客戶要求，必須進行定制化生產。”海爾膠州空調互聯工廠工程技術負責人李鴻軍介紹說，工廠依托大數據庫建立人工智能（AI）大模型，可自行模擬計算、匹配最優解。數字賦能後，較好解決了外銷產品排產難的痛點，海外訂單交付周期縮減19%。



“近年來，我們持續推動數字賦能實體經濟發展，以新技術助力傳統企業降本增效，提升綜合競爭力。”青島市工業和信息化局局長劉大川表示，目前青島已培育6家全球“燈塔工廠”和1家可持續“燈塔工廠”，數量居全國副省級城市首位。