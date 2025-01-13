國家衛健委：內地未出現新發傳染病

中評社北京1月13日電／據大公網報導，國家衛生健康委員會12日在北京舉行新聞發布會，介紹呼吸道疾病防治有關情況。國家衛生健康委新聞發言人胡強強12日表示，2025年第1周內地流感處於季節性流行期，流感病毒的陽性率上升趨緩，其中，門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升了3.8%，低於去年的同期水平，預計本月中下旬流感活動水平會逐步下降，不同省份間的流感活動水平有所不同。目前，未出現醫療資源明顯緊張的情況，相關重點藥品生產供應和庫存總體正常。



流感活動水平月內將下降



中國疾病預防控制中心研究員王麗萍表示，當前內地仍呈現多種呼吸道交替或叠加流行態勢，但均是已知病原體，未出現新發傳染病，總體流行強度和就診壓力不會高於上一年流行季。流感是當前引起急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。目前，流感病毒陽性率上升趨勢已經減緩，隨著各地中小學陸續放假，預計本月中下旬流感活動水平可能會逐步下降。



王麗萍指出，當前內地流感流行的優勢株是甲型H1N1亞型，中國疾控中心國家流感中心對近期分離到甲型H1N1流感病毒進行了抗原性分析，提示與今年的流感疫苗株匹配度良好，疫苗接種有效；耐藥性分析結果也顯示，藥物治療有效。