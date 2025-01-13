錦綉梨園傳新韵　一曲京腔動人心

中評社北京1月13日電／據人民網報導，幽咽婉轉、低回曲折，舞台上，青年程派青衣呂耀瑤演繹的女史學家班昭，再現了東漢才女的人生遭際、情感糾葛以及治史經歷。前不久，國家京劇院新編歷史劇《女史賦》在梅蘭芳大劇院一經首演，廣受好評。



這是國家京劇院為青年演員積極搭建成長平台、復排經典劇目，讓青年演員施展才華的一個縮影。70年來，國家京劇院賡續中華文脈，創作文藝精品，不斷壯大藝術人才隊伍，不斷繁榮發展京劇事業、弘揚中華優秀傳統文化。



國家京劇院院長王勇——



“讓更多年輕人脫穎而出，綻放舞台”



作為國家京劇院院長，王勇深知，戲曲事業的繁榮發展關鍵在人。國家京劇院現有演員、演奏員、編劇、導演、作曲、舞美設計等專業人員380餘名，其中一多半年齡不到35周歲，占比超過60%。王勇說：“我們要多培養青年一代，讓更多年輕人脫穎而出，綻放舞台。”



2022年，國家京劇院改組成立青年團，連續推出3台由青年演員擔當主角的重點劇目。《五女拜壽》起用17名各行當、各流派優秀青年演員；《主角》由青年梅派青衣付佳擔任主角；《楊門女將》由年僅27歲的姜美伊扮演穆桂英，全體演員平均年齡不到30歲。2024年8月，青年團開啟全國巡演，在上海連演6場，觀眾點贊“青春氣象、大團風範”。



同時，王勇發現，青年演員對傳統劇目和傳統京劇精粹的掌握還有提升空間。為此，國家京劇院堅持為青年演員復排經典劇目，從經典中汲取營養、提升技能。“‘角兒’都是在舞台上摸爬滾打出來的。”王勇說，青年演出品牌“這裡有戲”常態化演出三年來，演出近200場。



每當王勇加班至深夜離開辦公室時，他常常看到練功房亮著燈，年輕演員、演奏員還在熬夜練功。這也讓王勇想到了自己的青春歲月。