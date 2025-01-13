馬來西亞羽毛球公開賽收官

中評社北京1月13日電／據人民網報導，北京時間1月12日晚，2025年馬來西亞羽毛球公開賽落下帷幕。中國隊以1冠4亞收官，石宇奇奪男單冠軍，王祉怡、陳柏陽／劉毅、賈一凡／張殊賢、馮彥哲／黃東萍分獲女單、男雙、女雙、混雙亞軍。



男單頭號種子石宇奇和丹麥名將安東森，繼去年的年終總決賽後，時隔1個月再次在國際賽場的決賽中相遇。石宇奇開局就火力全開，以21比8先下一城。第二局前半段雙方打得難解難分，比分交替上升，後半段石宇奇突然發力連得5分，以21比15鎖定勝局，斬獲本賽季首冠。



“拿下這個冠軍很開心，中國選手也好幾年（6年）沒拿馬來西亞公開賽男單冠軍了。”石宇奇賽後表示，去年的本站賽事決賽自己也是跟安東森交手，可惜輸掉了比賽。“那場失利後我從中吸取了教訓，找到一些克制對手的辦法。”



女單決賽，王祉怡連丟兩局，不敵世界排名第一的韓國選手安洗瑩，屈居亞軍。王祉怡賽後認為，對手自始至終都發揮得很穩定，自己卻出現了很多失誤，沒能跟上比賽節奏。“成績越來越好後，受到的關注度也越來越高，自然會伴隨著一些壓力。我要把壓力轉化為動力，在場上保持專注，做好自己。”



男雙方面，陳柏陽／劉毅在先勝一局的情況下，沒能頂住壓力，被韓國組合金元昊／徐承宰以大比分2比1逆轉；女雙決賽，賈一凡／張殊賢不敵日本組合福島由紀／松本麻佑；混雙決賽，馮彥哲／黃東萍也憾負於泰國組合德差波／蘇皮薩拉。