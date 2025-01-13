2025年“百花迎春”大聯歡在京舉行

中評社北京1月13日電／據人民網報導，“百花迎春——中國文學藝術界2025春節大聯歡”1月11日在京舉行。本次大聯歡以“共唱團圓家，百花再出發”為主題，圍繞“家”字展開，老中青藝術家同台獻禮、各藝術門類精品力作匯聚一堂，展現文藝文聯工作新氣象新作為，以精彩的文藝盛宴共賀新春。



本次大聯歡整體分為“新春齊回家”“深情唱團圓”“百花滿家園”三個篇章。組歌《蛇年迎新春 開門送祝福》在歡樂喜慶的氛圍中拉開演出序幕；戲曲三唱《白蛇傳》通過粵劇、婺劇、昆曲不同劇種的精彩演繹彰顯傳統文化深厚底蘊；年代攝影秀《暖》在光影魅力中展現時代變遷；歌曲《再一次出發》唱出文藝工作者接續奮鬥的心聲……



2025年“百花迎春”大聯歡總策劃、中國文聯文藝志願服務中心主任冀彥偉表示，本次大聯歡將傳統文化與現代科技相融合，重點體現人民性、思想性、精品性、聯歡性，內容多元時尚，匯聚各藝術門類的優秀成果，展現了新時代文藝工作者有信仰、有情懷、有擔當的精神風貌。



“百花迎春——中國文學藝術界春節大聯歡”是中國文聯的重要品牌活動。本次大聯歡由中國文聯主辦，各全國文藝家協會、中國文學藝術基金會協辦，中國文聯文藝志願服務中心承辦。這台聯歡演出將在春節期間通過衛視頻道和網絡平台播出。



