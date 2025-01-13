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跨境融資宏觀審慎調節參數上調至1.75
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2025-01-13 17:04:40
中評社北京1月13日電／據央視新聞報導，據中國人民銀行網站消息，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，中國人民銀行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，於2025年1月13日實施。
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