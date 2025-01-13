49位香港調解員獲認證

中評社北京1月13日電／據大公文匯全媒體報導，粵港澳三地法律部門在上月30日正式發布了統一的粵港澳大灣區調解員名冊，名冊上共有146名來自香港及廣東、澳門地區的調解員。香港粵港澳大灣區調解員證書頒授典禮今日（13日）舉行，律政司副司長張國鈞在社交平台發文表示，祝賀今日出席領取證書的各位成為首批香港粵港澳大灣區調解員，各位都是調解的“大師傅”，當中多位更擁有跨境爭議解決的執業經驗，是香港調解業界的中堅力量。



張國鈞指出，香港在調解方面一直處於領先地位，特區政府除了在政府部門推廣調解為先之外，律政司也一直在海內外推廣調解服務。近年，內地更十分肯定和推崇香港的商業調解，不但加強兩地的交流互鑒，內地法院更於去年引入香港調解員為案件進行調解。令人可喜的是，香港調解員很快就交出成績來，在前海法院去年的一宗涉款以千萬元計的商事糾紛案件中成功調解，為香港的調解服務“省靚招牌”。



張國鈞表示，期望各位調解員未來繼續發揮他們的專業才幹，在大灣區擴展業務、推動大灣區的法治建設、為香港擦亮招牌。



張國鈞在頒授典禮後會見傳媒時表示，今次共有49位香港調解員獲委任為粵港澳大灣區調解員，他們除了在大灣區內拓展有關香港的調解業務，繼續為香港調解服務“省靚招牌”外，他們更可以說是大灣區法治建設不可或缺的一部分。



張國鈞亦向大家介紹其中3位調解員，其中一位是執業大律師顧家珍，她有多年的調解和爭議解決服務經驗；第二位是律師劉頴賢，她在涉外的家事法和家事爭議解決方面經驗豐富；第三位是資深調解員姚定國，亦在香港多間大學教授調解課程。