建好台創園　促進兩岸農業融合發展

中評社北京1月13日電／據中國經濟網報導，台灣農民創業園（以下簡稱“台創園”）是促進閩台農業交流與合作的重要平台，自2006年起在全國範圍內逐步建設推廣。隨著8個新批設台創園落地，全國台創園數量達36個。福建作為兩岸融合發展示範區，實現了全省九市一區全覆蓋，台創園數量占比超三分之一。



許多來大陸創業的台灣企業和台灣農民見證了台創園從無到有、從小到大、從少到多的發展歷程。當前，台創園應當在發揮深化兩岸農業融合發展的主陣地作用上加快提檔升級。



聚焦產業發展，擦亮園區“國”字招牌。台創園作為兩岸農業融合重要平台，堅持把發展產業作為首要任務，加大招商引資力度，推動主導產業發展，吸引補鏈、強鏈、延鏈的優質企業和項目，如農產品冷鏈服務中心、生物育種研發中心等，形成產業集群效應。同時，園區要主動對接相關部門和農業企業，推進高標準種植基地及產業基地的重點項目建設，優化規劃、建設、招商和運營流程，並借鑒台灣優質農業企業管理經驗，提升園區管理水平和服務能力。園區可通過電商品牌推廣、國家地理證明商標申報以及與專業團隊合作，結合舉辦采摘節、品鑒會、賞花節等主題活動，強化品牌建設，推動一二三產業深度融合，提升品牌知名度和美譽度。



突出市場導向，增強園區營利能力。台創園要以市場化經營為導向，做強園區主營業務，探索多元經營模式。通過強化農產品品牌營銷、農民培訓及農旅研學項目開發，全面提升園區內企業的綜合創收能力。創新投融資體制機制，加強與農發行等金融機構的長期合作，簡化融資流程，降低融資成本。通過政策引導和激勵措施，吸引社會資本參與園區建設，探索設立投資引導基金，開辟多元化融資渠道。