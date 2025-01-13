劃重點！我年我國數據領域明確重點任務

中評社北京1月13日電／據新華網報導，數據作為新型生產要素，是發展新質生產力的關鍵力量。全國數據工作會議日前在京召開。2025年數據工作聚焦哪些方面發力？這次會議劃出重點。



為實現2025年數字中國建設目標，將重點在關鍵任務、推進機制、工作協同、監測評估、試點試驗等方面下大功夫，以改革攻堅精神實現有效突破。



為推動數字經濟和數字社會高質量發展，將深入實施數字化轉型工程，構建供需對接、全鏈協同、價值驅動的數字化轉型生態，推動構建數字產業集群梯次布局體系，支持重點區域打造具有國際競爭力的數字產業集群。



為培育壯大全國一體化數據市場，將推動發布數據流通交易標準示範合同，完善數據市場信息交互渠道，構建數據市場運行監測體系以全面客觀反映我國數據市場發展整體情況，以推動數據在使用過程中創造價值、體現價值，讓數據的價值體現在企業降本增效裡，體現在培育新質生產力中，體現在賦能經濟社會高質量發展上。



為著力提升數據基礎制度保障力，將牽頭做好“十四五”數字經濟發展規劃總結評估，以數字中國規劃為統領，體系化開展數據領域“十五五”規劃編制工作，印發數據產權、全國一體化數據市場等方面的基礎性制度文件，組織開展數據產權登記，推進數據要素綜合試驗區建設。