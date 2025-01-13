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北京人工智能核心產業規模突破3000億元
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2025-01-13 18:14:29
中評社北京1月13日電／據新華網報導，北京市經信局近日發布的數據顯示，北京現有人工智能企業超2400家，核心產業規模突破3000億元，形成全鏈條完整布局。
已建公共智能算力2.2萬P，形成智能算力和綠色算力資源豐富的環京算力帶；建成人工智能數據運營平台，匯聚高質量數據集超150個……當前，北京人工智能產業發展勢頭強勁，並賦能千行百業。
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