坦中友誼為多領域合作鋪路

中評社北京1月13日電／據新華網報導，坦桑尼亞桑給巴爾旅遊和遺產部首席秘書阿布德·蘇萊曼·瓊布近日在接受新華社記者專訪時說，坦桑尼亞與中國的堅實友誼為雙方深化多領域合作鋪平道路，共建“一帶一路”合作為桑給巴爾的旅遊業提供了重要的支持。



瓊布表示，在共建“一帶一路”過程中，中國助力桑給巴爾升級改造基礎設施，為旅遊、貿易、運輸、能源等產業提供重要支持。“牢固的坦中關係為雙方在經濟、科技及其他領域合作鋪平道路。”瓊布說。



在桑給巴爾首府所在的溫古賈島上，由中國企業承建的阿貝德·阿馬尼·卡魯姆國際機場（桑給巴爾國際機場）3號航站樓是迎來送往國際旅客的樞紐。連接機場與世界遺產石頭城的“主動脈”尼雷爾路經中方修繕後煥然一新。主城區100公里市政交通道路升級改造及兩座立交橋修建也由中國企業負責。



瓊布表示，中國為桑給巴爾改造旅遊相關基礎設施作出巨大貢獻。“如果沒有中國政府和建設者的支持，桑給巴爾需要15年或20年才能完成這些項目，現在它們在4年內就能落成。”瓊布說。



坦桑尼亞聯合共和國由坦噶尼喀和桑給巴爾兩部分組成。桑給巴爾位於非洲東海岸的印度洋上，由溫古賈島、奔巴島以及若干鄰近小島組成。當地旅遊資源豐富，既有白沙灘、玻璃海等自然風光，也有石頭城、種植園等人文景觀。歷史上，這裡曾是香料貿易口岸和奴隸貿易中心。