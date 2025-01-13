外交部：中英經濟財金對話達成69項成果

中評社北京1月13日電／據新華網報導，外交部發言人郭嘉昆13日在例行記者會上介紹了11日在北京舉行的第十一次中英經濟財金對話有關情況。他表示，中英雙方達成69項互利共贏成果。



郭嘉昆表示，第十一次中英經濟財金對話中，雙方表達了堅持多邊主義和經濟全球化的共同意願，致力於維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體系，構建開放型世界經濟；雙方認為中英合作有利於兩國發展，將共同維護全球產供鏈安全穩定暢通，反對“脫鈎斷鏈”，同意減少雙向投資障礙，促進非歧視、開放的營商環境；雙方圍繞產業、農業和能源合作等達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會、產業合作對話，深化中英現代產業合作夥伴關係，並加強應對氣候變化合作；雙方強調金融作為中英合作的亮點，願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果。



“此次對話成果既反映了中英經濟財金合作的廣度和深度，也順應了經濟全球化和多邊主義發展的大勢，有利於兩國和世界。”郭嘉昆說，中方願同英方以兩國領導人達成的重要共識為指引，落實好此次對話成果，推動雙方務實合作取得更多進展，為中英關係注入新動力，為世界經濟增長增添新亮點。