特朗普成壓垮特魯多“最後一根稻草”？

中評社北京1月13日電／賈斯廷·特魯多，加拿大總理，曾因帥氣的外貌和頗具親和力的風格引發“特魯多狂熱”。1月6日，自詡為“鬥士”的他在“逆風”中宣告謝幕，這標誌著加拿大長達9年的“特魯多時代”進入倒計時。那麼，到底是什麼壓垮了特魯多？



央視新聞報導，1月7日，美國候任總統特朗普發布所謂“美國全新版圖”，把國土面積大於美國的加拿大囊括其中。特朗普說：“如果去掉那條人為劃定的界限，你再看看會是什麼樣子？”



很快，加拿大執政黨自由黨回敬了一張國界清晰的兩國地圖，並強調 “給那些可能搞混的人”。加拿大總理特魯多也回應稱，“我們是加拿大人，而不是美國人，這一點不會改變”。



但和特朗普的囂張言論相比，特魯多的此番回應卻沒有引起更多關注。原因之一是，這位加拿大總理正在步入“跛鴨”時刻。



辭職 “即興”還是“被迫”？



1月6日上午，在渥太華零下15度的寒冬，一陣風吹走了特魯多為辭職準備的演講稿。



對此，英國《獨立報》辛辣評論：加拿大總理被迫即興辭職。



當然，特魯多的辭職並非即興。



英國廣播公司認為，辭職甚至不是特魯多的本意，過去幾個月來，他在公開和私下談話中一直堅稱將帶領自由黨參加下一屆大選。但低迷的支持率讓這變得不可能。

