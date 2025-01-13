印度為何現在向塔利班示好？

中評社香港1月13日電／半島電視台據分析人士稱，本周三，印度外交秘書維克拉姆·米斯里和塔利班代理外交部長阿米爾·汗·穆塔基在杜拜舉行會晤，證實了印度有意提升其對阿富汗領導層的影響力。



過去一年來，印度一直在逐步加強與塔利班的關係，但這次會晤是首次此類高層接觸。



印度在過去20年中已向阿富汗投資了超過30億美元用於援助和重建工作，印度外交部在一份聲明中列出了通常的談話要點：區域發展、貿易和人道主義合作，以及恢復發展項目和支持阿富汗衛生部門和難民的協議。



然而，該聲明中沒有提到的是——從此次會議的時間和議程可以明顯看出——標誌著該地區地緣政治現實的轉變。



首先，此次會晤是在印度譴責巴基斯坦對阿富汗的空襲幾天後舉行的。據報導，巴基斯坦上個月對阿富汗的空襲已造成至少46人死亡。



去年11月，塔利班剛剛任命了阿富汗駐孟買領事館代理領事。



雖然印度政府沒有對這一任命發表評論，但任命時間恰逢印度外交部聯席秘書同月訪問喀布爾。



塔利班將曾在印度留學的阿富汗學生、現為塔利班外交官的伊克拉穆丁·卡米勒（Ikramuddin Kamil）派往孟買，使印度成為越來越多的國家之一，其中包括俄羅斯、中國、土耳其、伊朗和烏茲別克斯坦，這些國家允許塔利班接管阿富汗大使館的運作。此前，在2022年，印度還派遣了一個小型技術團隊部分重新開放其駐喀布爾大使館。



戰略轉變？



觀察人士稱，最近發生的這些事件標誌著新德里和喀布爾之間的關係正在加深。



但印度智庫觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）副主任兼研究員卡比爾·塔內賈表示，此舉可能並非表面上的戰略轉變。他說：“這只是印度自 2021 年以來對塔利班在喀布爾的現狀採取謹慎和長期態度的自然發展。”“與其他鄰國一樣，對印度來說，塔利班也是一個現實，忽視阿富汗和阿富汗人民不是一種選擇。”



新德里金達爾國際事務學院副教授拉加夫·夏爾馬對此表示同意。他說：“我認為這是早先政策的延續，即我們與塔利班進行某種接觸，但我們並不想承認我們接觸的深度。”他指出，政策很少從這樣的對話中產生。



他補充道，“在與塔利班的外交接觸方面，我們仍然處於邊緣地位”，他提到了美國智庫華盛頓研究所對國際上與塔利班接觸的分析研究。該研究發現，卡塔爾、中國和土耳其等國家在發展與塔利班的關係方面處於領先地位，巴基斯坦在影響力方面排名第五。



夏爾馬說：“印度甚至不在名單上。”



夏爾馬補充道，“長期以來，印度一直說阿富汗是一個具有戰略意義的國家，我們之間有著歷史淵源，但你必須言行一致。共和國政府垮台後，我們將阿富汗問題擱置一邊，只在需要時才臨時處理。”



印度仍心存猶豫



塔內賈表示，這一切可能帶來的一個積極舉措是，為阿富汗人發放簽證的前景。他說，“米斯里和穆塔基接觸的主要收穫是，印度可能即將重啟對阿富汗人發放簽證的計劃，特別是在貿易、醫療旅遊和教育領域。”



2021年塔利班占領阿富汗後，印度因暫停向阿富汗人發放簽證（包括醫療和學生簽證）而受到批評。自那以後，印度向阿富汗人發放的簽證非常少。塔內賈說，“現在是新德里轉變態度的時候了。這將讓許多阿富汗公民鬆一口氣，他們曾將印度作為接受高等教育、醫療等服務的首選。”



夏爾馬表示，出於安全方面的考慮，他對發放更多簽證不抱太大希望。他說，“歸根結底，塔利班是一個意識形態運動，他們重新掌權導致激進主義抬頭，這將是一個挑戰。”



印度也需要繼續參與該地區事務。他補充道，“印度認為，通過保持與塔利班的溝通渠道暢通，他們將能夠至少在一些對印度至關重要的問題上與他們接觸。塔利班能否實現目標又是另一個問題，因為我們對塔利班的籌碼是什麼？”



夏爾馬表示，塔利班比印度更需要這次會晤。由於塔利班與前盟友巴基斯坦發生軍事衝突，塔利班迫切希望證明其有更廣泛的選擇餘地。



他說，“他們（塔利班）特別想向巴基斯坦展示（自治）。但這也有助於他們反駁更大的宣傳，即他們沒有戰略自主權，沒有機構，只是巴基斯坦的傀儡”，指的是塔利班在國際舞台上的形象，分析人士稱，這種形象受到了巴基斯坦軍事機構的影響。



謹慎行事還是缺乏戰略？



印度可能不願意與塔利班進一步發展關係還有其他原因。分析人士稱，更緊密的關係可能會讓“世界上最大的民主國家”陷入道德泥潭。



夏爾馬問道，“印度長期以來一直試圖將自己定位為世界上最大的民主國家，但卻沒有譴責阿富汗禁止女孩接受教育的行為。在這些問題上，印度一直保持著絕對的沉默。那麼，我們向國內民眾發出了什麼信號呢？”



印度在阿富汗保持著強大的影響力，並且是2001年塔利班垮台後首批派出外交使團的國家之一。然而，儘管印度在該地區擁有重大利益，但一直缺乏對阿富汗的連貫政策。



夏爾馬說，“印度想要採取的任何行動，都是與其他有共同利益的勢力協調一致的。過去，這些勢力主要是伊朗和俄羅斯，然後是美國。”在美國支持的共和政府垮台後，印度發現自己陷入了新的境地。



夏爾馬重申，當世界各國迅速適應新現實時，印度卻將阿富汗“冷落”。他說，就連美國“也一直在與塔利班合作打擊‘伊斯蘭國呼羅珊省’（ISKP）”。“伊斯蘭國呼羅珊省”是伊斯蘭國（ISIS）的一個地區分支，據悉在阿富汗境內活動。



與此同時，夏爾馬補充道，“伊朗等支持和協助塔利班的國家，甚至巴基斯坦，也一直保持與反對派的溝通渠道暢通。伊朗接待了像伊斯梅爾·汗這樣的反對派人物。塔吉克政府最初對塔利班非常不滿，但現在不再如此，而是繼續接待反對派。”



“把所有雞蛋都放在塔利班的籃子裡”



目前，該地區的利益相關者正在評估即將上任的美國特朗普政府對塔利班意味著什麼。



塔內賈說：“阿富汗已從華盛頓特區的政治意識中消失。”儘管該國在安全方面仍然具有重要意義，但它“不會取代加沙、伊朗和烏克蘭等更緊迫的問題”。



他補充說，接下來會發生什麼很難說。“特朗普的策略就像每天預測天氣一樣。然而，任何試圖增強實力的塔利班反對派在特朗普的領導下，可能會比在拜登的領導下更容易被接受。”



歸根結底，儘管印度是該地區最強大的國家，但它未能與阿富汗的各方進行接觸，從長遠來看，其利益被孤立了。“最初，我們犯了一個錯誤，把所有的雞蛋都放在了哈米德·卡爾扎伊（前阿富汗總統）的籃子裡，然後又放在了阿什拉夫·加尼的籃子裡。我們在孟加拉國也犯了同樣的錯誤，把所有的支持都給了謝赫·哈西娜。”



夏爾馬說，修復這一問題可能需要時間，因為印度可能也缺乏對阿富汗社會的關鍵瞭解。



他指出，“這不僅僅是在政治層面培養聯繫，也需要瞭解某些社會政治體制如何運作。我認為印度沒有這種理解，這很諷刺，因為我們在地理和文化上與他們很接近。然而，我們在試圖瞭解社會方面投入的卻很少。”



塔內賈表示：“我認為我們正在重復同樣的錯誤，把所有的雞蛋都放在塔利班的籃子裡”，並警告說阿富汗的政治氣氛一直非常不穩定。



他補充道，“形勢變化非常快。”