最高法：嚴防趨利性執法司法

中評社北京1月13日電／最高人民法院13日召開的全國高級法院院長會議提出，審判執行工作中要堅決克服地方保護主義，嚴防趨利性執法司法。



新華社報導，最高法提出，深刻認識趨利性執法司法的嚴重危害，嚴格依法加強對相關案件的審查，聚焦擴張管轄、人為製造異地管轄、以輕緩刑威脅誘導認罪認罰等情形，建立健全甄別、處置、防範機制。



“要依法平等保護各類經營主體產權和合法權益。對待民營企業，堅持支持促進與規範引導相統一、合法保護與平等對待相統一。”最高法提出，要支持、監督行政機關依法行政、守信踐諾，依法監督、糾正違法利用行政手段干預經濟糾紛問題，加強對查封、扣押、凍結等行政強制措施和行政強制執行的司法監督。



據介紹，當前一些破壞市場經濟秩序違法犯罪有上升趨勢。最高法對此提出，要準確把握破壞市場經濟秩序犯罪的社會危害性，不僅要看犯罪造成的財產損失等有形危害，更要注重其對市場經濟秩序的破壞、影響等更深層次危害。對諸如詐騙老弱人群、制售有毒有害食品藥品、坑農害農等犯罪必須嚴懲。



最高法同時提出，辦理涉企案件，要注意把懲治違法、規範秩序與保障合同履行、促進生產經營統一起來，依法解紛爭、促合作、利發展。要堅持嚴格公正規範文明執行，對於因拖欠賬款而影響企業經營發展，特別是“連環債”影響多家企業、“異地債”久拖難執等案件，要加大交叉執行等工作力度，著力防範一些有發展潛力的企業被欠款拖垮。