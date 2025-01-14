且十：青年人支持釘孤枝 小草可以撼大樹

中評社上海1月14日電（作者 且十）1月11日，台灣民眾黨在台北舉辦“111釘孤枝（閩南語‘單挑’）”抗議活動，聲援民眾黨前主席柯文哲遭遇的司法不公。冒著寒風，15萬人聚集活動現場，另有15萬人網上觀看。從現場看，活動得到了廣大年青人的支持，現場多是年輕的面孔；活動得到了跨黨派的支持，不僅有藍營19名民意代表參加，而且還有民進黨創黨大老許國泰、林正傑出席相挺。這哪裡是小草與民進黨“單挑”，這是台灣各界對民進黨當局玩弄司法、踐踏民主行為的群毆。



“111釘孤枝”抗議活動告訴台灣社會：小草可以撼大樹。



一是台灣第三勢力的成長是歷史的必然。台灣民眾黨是一個年輕的政黨，它的支持者多是年輕人而譽為“小草”。在2024年台灣地區領導人大選中，柯文哲依仗這群小草的支持，一舉獲得20%多的選票，台灣民眾黨也奪得立法機關八席不分區民意代表席位，成為台灣島內名符其實的第三大黨。正是柯文哲及台灣民眾黨吸收了大量的年輕選民及中間選民的選票，賴清德只得以40%的“綠”營基本盤險勝，民進黨在立法機關也淪為少數。柯文哲及台灣民眾黨成為賴清德2028年連任的最大障礙，必欲除之而後快。於是，民進黨控制的司法機關以柯文哲台北市長任內的京華城改造為突破口，以圖利罪求刑28年6個月。



台灣社會都認為，台灣民眾黨是柯文哲的“一人黨”，是柯文哲的個人魅力吸引了小草，離開了柯文哲，小草們很快就會回歸藍“綠”，而其中又以回歸民進黨支持者隊伍為多。在司法逼迫下，柯文哲辭去了民眾黨主席，但是，民眾黨並沒有如民進黨所願出現退黨潮，反而出現了一股全島入黨潮，“111釘孤枝”更是得了青年人的支持。

