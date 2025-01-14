快評：賠錢退伍暴增　台灣官兵為何急著走？

中評社快評／台軍人力狀況持續亮紅燈。台灣媒體報導，選擇賠錢提前退伍的官兵人數由2020年的401人，暴增到2024年的1565人。根據台灣軍方統計，台軍志願役人數至2024年6月底僅剩15萬2885人，為2018年以來新低。



2018年7月，台灣“立院”通過軍士官服役條例修正案，比照志願役士兵享有退場機制，凡任官滿1年後的志願役軍士官，可申請提前賠款退伍。自該修正案上路以來，退伍人數持續上升，特別是在2022年與2024年，申請退伍的人數分別增長了71%與42%。



台灣軍人為何急著走？台灣軍方認為，台軍人力狀況持續亮紅燈，主要受少子化趨勢及社會企業爭才等影響。事實是，除了上述所列原因之外，還有更重要的、更深層的，台灣年輕人不願當兵，不願當兩岸關係緊張下的犧牲品。這是“台獨”不願見到、不肯面對的現實。



台軍志願役剩15萬多人，賠錢也要提前退伍人數多4倍，救得回來嗎？台灣媒體、台灣社會都在問。



從數據可看出，2022年與2024年，是台軍官兵“早退”兩大高峰。前者正逢時任美國眾議院議長的佩洛西竄台，後者則是賴當局上台執政後，均是兩岸緊張局勢升級時期。“台獨”令兩岸關係緊張，兵兇戰危，從軍已非只是工作，而是隨時上戰場。台軍官兵賠錢也要提前退伍人數急增，越來越多人“用腳投票”，無疑是對台當局當頭棒喝。