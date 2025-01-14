到2030年全國飼草產業將迎來“三增”！

1月9日，在位於陝西省榆林市清澗縣的陝西外經貿國際農業合作有限公司黑牛養殖基地，中央廚房將飼料加入投放機械。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月14日電／據人民日報海外版報導，中國居民餐桌上的牛羊肉美味正越來越多。保障牛羊肉穩定供給，離不開飼草產業的大力發展。近日，國家發展改革委、農業農村部和國家林草局等3部門聯合發布《關於推動飼草產業高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》），提出6方面舉措，推動加快建設現代飼草產業體系。根據《意見》，到2030年，全國飼草產業將迎來“三增”，即產業增長、種業水平增長、質量效益增長，為增強草食畜產品供給提供有力保障。



優質飼草缺口還較大



飼草產業在中國整體起步較晚。農業農村部畜牧獸醫局局長黃保續介紹，上個世紀，中國草食家畜飼養方式相對粗放，牧區主要依靠天然草原放牧，農區主要依靠秸秆等農副資源飼養，飼草產業支撐保障能力弱，成為制約草食畜牧業發展的最突出短板。



如何有效推動飼草產業發展，提升優質飼草供給能力？一系列政策近年加快推出。2022年，針對全國飼草產業發展的第一個專項規劃《“十四五”全國飼草產業發展規劃》正式出台，提出了14項重點工作舉措，並明確到2025年全國優質飼草產量達到9800萬噸。



“在相關政策推動下，飼草產業發展取得一定成效。”黃保續說，2023年，全國人工飼草種植面積1.16億畝，飼草總產量1.01億噸，累計培育審定飼草新品種685個，飼草種子年產量7.5萬噸，全國草產品加工企業和合作社數量達到1581家，飼草生產區域化集群加快形成。



但挑戰仍在。專家分析，近年來，中國居民對牛羊肉和奶類的需求持續快速增長，而國內生產發展相對滯後。造成這一局面的重要原因之一就是飼草特別是優質飼草供給不足。初步測算，要確保牛羊肉和奶源自給率的目標，對優質飼草的需求總量將超過1.2億噸，供需缺口仍然較大。



飼草的供應還影響著糧食。市場分析普遍認為，當前，中國糧食安全的主要壓力在飼料糧。中國農業大學教授楊富裕表示，中國是世界畜牧第一大國，也是飼料糧需求第一大國。2022年，全國飼用糧食消費量約占糧食消費總量的48%，超過口糧消費近15個百分點。促進飼料糧減量的一個重要渠道就是增加飼草供應，推動實現化草為糧。



“總體看，我國飼草產業生產經營體系尚不完善，技術裝備支撐能力還不強，配套政策保障體系還有欠缺，與發達國家相比，規模化、機械化、專業化水平仍存在較大差距。”黃保續說，亟須加快發展飼草產業，為增加草畜產品供應打牢基礎。

