河北滄州推動監督觸角向基層延伸

中評社北京1月14日電／據中國紀委監察報報導，“村里的大事小情，花的每一分錢，得讓老百姓清楚明白。”近日，在河北省滄州市孟村回族自治縣趙莊子村召開的村“兩委”聯席會上，村級“三員”（村紀檢委員、監察聯絡員、村務監督委員）趙寶桐就該村道路硬化項目反映群眾的意見和建議，並提出監督要求。



近年來，滄州市紀委監委將加強村級“三員”隊伍建設作為規範村級“小微權力”運行、推動監督向基層延伸的重要抓手，健全基層監督網絡，充分發揮村級“三員”身處基層、瞭解實情等優勢作用，著力破解村級監督力量分散、監督質效不高等難題，持續推動監督向基層一線、向群眾身邊延伸。



“舉辦素質能力提升大講堂，邀請業務骨幹圍繞基層監督等工作進行授課；實施‘跟班輪訓’機制，抽調村級‘三員’到鄉鎮紀委跟班鍛煉……”滄州市紀委監委有關負責同志介紹，市紀委監委通過開展“教、學、用”業務能力大練兵活動，補短板、強弱項，不斷提升“三員”隊伍履職能力。



與此同時，滄州市紀委監委出台指導意見，印發工作手册、工作台賬等，明確村級“三員”監督、協助、教育、提醒、報告五項職責，聚焦村集體“三資”管理、鄉村振興政策落實、公共基礎設施建設等廉潔風險高的權力事項，定制“日常監督清單”“專項監督清單”，對照清單逐一繪制流程圖，明確每項權力的法規依據、運行範圍、執行主體、程序步驟、工作時限等，督促基層幹部依規依紀依法履職用權，更好地服務群眾。



村級“三員”充分發揮近距離監督優勢，深入瞭解本地區苗頭性傾向性問題，協助縣、鎮兩級深挖群眾身邊的問題線索。在農村“三資”專項治理中，積極配合縣農業農村局、鎮農經站排查梳理“四議兩公開”項目、三方詢價資料是否完整等重點事項，協助梳理並上報問題；在農村陳規陋習問題專項整治中，監督推動村規民約不斷完善細化，紅白喜事全面簡辦，降低彩禮和酒席標準，破除陳規陋習；在村級巡察中協助發現低保評定不合規、高壓電塔占地補貼發放不到位等問題，為巡察工作提供助力。



“我們將繼續強化基層監督隊伍建設，聚焦群眾反映強烈的突出問題，整合運用監督力量，健全制度體系，創新監督方式，推動基層監督實起來。”滄州市紀委監委有關負責同志表示。