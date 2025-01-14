金台青少年共繪成長新畫卷

活動現場。（中國台灣網發）（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京1月14日電／據中國台灣網報導，1月11日，浙江金華義烏李祖村洋溢著青春的活力與歡樂的氣息，一群青少年的歡聲笑語打破了村子的寧靜。他們三兩成群穿梭於古巷民居，有的在古法扎染的布料上精心繪制著獨特的圖案，色彩在織物間暈染滲透；有的圍坐一處，學著製作非遺茶菓，細膩的面團在手中輾轉成型；還有的專注於木藝創作，木屑飛舞中，創意的雛形漸漸顯現。這是金台青少年夥伴成長計劃之青青結對交流活動現場的生動一幕。



此次活動吸引了60餘名台胞台屬熱情參與，年齡相仿、興趣愛好相近的金台兩地青少年（家庭）結對參加活動，搭建起跨越海峽的友誼橋梁。在循跡溯源中，青少年們追尋著李祖村的歷史脈絡，體悟著兩地同根同源的文化底蘊；而古法扎染、非遺茶菓、木藝等非遺體驗項目，則讓他們沉浸於傳統技藝的精妙，感受中華文化的博大精深，在協作與交流中拉近彼此的距離；尋年打卡活動更為這場聚會增添了濃濃的節日氛圍，大家穿梭在村落各處，尋找年的印記，共同迎接新年的到來。



此次活動由金華市台聯會青委會主辦，是金台兩地青少年交流融合的有效探索，主辦方希望通過這樣的互動，讓兩地青少年在陪伴家人的同時，收穫珍貴的友誼，在文化的交融中共同成長，為金台交流合作注入青春力量，攜手邁向充滿希望的新歲。