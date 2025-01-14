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河南周口：緊盯濕地生態保護 守護綠水青山
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2025-01-14 11:01:57
圖為近日，該區紀檢監察幹部在龍湖國家濕地公園進行實地走訪和監督檢查。（圖片來源：中國紀委監察報）
中評社北京1月14日電／河南省周口市淮陽區紀委監委緊盯濕地生態保護工作，強化“室組地”協作配合，以實地檢查、走訪調研等方式開展專項監督，壓實相關部門生態保護責任，守護好綠水青山。
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