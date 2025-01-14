國際觀察：洛杉磯山火還要燒多久？

1月11日，消防員在美國加利福尼亞州洛杉磯曼德維爾峽穀的一座山丘頂部觀望野火火勢。新華社發 中評社北京1月14日電／據新華社消息，7日至今，美國加利福尼亞州洛杉磯地區多場山火持續肆虐。壞消息是，新一輪季節性強風“聖安娜風”來襲，助推當地規模最大的“帕利塞茲”山火向東推進，危及更多社區及知名機構，包括收藏大量藝術珍品的蓋蒂中心。加州眼下緊急調動多方資源，甚至加拿大和墨西哥也出動消防力量參與滅火和救援。



風這麼大，消防員沒準備好



面對時速可達100英裡（約160公裡）的“聖安娜風”，美國聯邦緊急事務管理局局長迪妮·克裡斯韋爾12日在電視新聞節目中直言，消防員們沒有做好準備。



克裡斯韋爾說，當地消防員經驗豐富，但“他們從未見過每小時100英裡的大風助推火勢，這些大風和（其他）天氣條件才是真正影響火勢的因素”。他們頭幾個小時、頭幾天能控制住多少火勢，至關重要。



氣象部門預報，新一輪“聖安娜風”的風力預計12日清晨達到一個小高峰，最強風力或出現在13日夜間至14日。



“聖安娜風”由內陸吹向沿海地區，強風叠加溫暖乾燥的天氣，極易助長火勢。往年，加州通常在12月至來年2月降水較多，使得“聖安娜風”難以引發大規模野火。然而，洛杉磯去年下半年異常乾旱、溫度明顯偏高，加上大旱之前一度雨水較多，當地植被過度生長，可燃物大幅增加……諸多要素叠滿，大風一來，火情不容樂觀。

