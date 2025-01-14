守好農村集體錢袋子　推進查改治一體化

甘肅省蘭州市紀委監委結合實際，將農村集體“三資”管理突出問題專項整治確定為重點整治項目，圖為該市安寧區紀委監委工作人員深入忠和鎮向群眾瞭解農村集體“三資”管理情況。（圖片來源：中國紀委監察報） 中評社北京1月14日電／據中國紀委監察報報導，農村集體“三資”是全面推進鄉村振興的重要物質基礎，事關群眾切身利益。2024年，甘肅省紀委監委緊盯農村集體“三資”監管中的突出問題開展專項整治，以案件查辦為突破口，以抽查復核為切入點，以問題整改為落腳點，查問題、抓整改、建機制一體發力，共同守好群眾“錢袋子”，有力護航鄉村振興戰略深入實施。



包抓領辦，壓緊壓實各方責任



“移交的村集體資金沒有及時納入村委會集體賬戶統一管理。”循著專項監督檢查發現的這一問題線索，甘肅省隴南市徽縣高橋鎮紀委很快查實了高橋村五社社長楊某坐收坐支村集體資金的問題。近日，楊某受到政務記過處分，相關資金全部被追回。



村幹部侵占挪用村集體資金是目前農村集體“三資”領域易發多發的問題之一。甘肅省紀委監委結合實際，將農村集體“三資”管理突出問題專項整治確定為省級重點整治項目，細化26項落實措施，緊盯貪污侵占、坐收坐支、揮霍浪費農村集體“三資”等問題，省市縣鄉上下貫通，推進整治。



隴南市紀委監委黨風政風監督室副主任侯小康介紹，在日常監督和督導調研中發現，農村經濟合同問題比較突出，主要表現為一些地方合同民主決策程序不規範，簽訂主體不規範，合同要素不齊全，簽訂期限超過法定時限等。



為此，隴南市紀委監委聚焦超長期、超低價、不規範等問題合同，推動整改未經民主程序審議、未簽訂書面合同、未及時繳納合同約定價款等問題，確保專項整治質效。

