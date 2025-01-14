從陝西到烏茲別克斯坦：中國果苗“西行記”

2024年7月28日，在烏茲別克斯坦錫爾河州，園區果農沙卡爾別科夫在檢查青砧蘋果種苗。新華社發 中評社北京1月14日電／上合組織農業基地中烏現代農業科技示範園位於烏茲別克斯坦錫爾河州，2024年春天，園區從陝西省銅川市引進的6000株優質青砧蘋果種苗成功定植。記者日前到園區採訪時遇到了果農圖爾蘇諾夫，他負責照看這些種苗，觀察記錄生長情況。“受品種和技術限制，我們以前的蘋果產量和質量都不高，受氣候影響較大。與此相比，來自中國的種苗具有更高的質量。”



該園區於2021年由楊凌現代農業國際合作集團有限公司和烏茲別克斯坦鵬盛工業園區發展有限責任公司共同設立，同年10月正式揭牌並投入運營。楊凌現代農業國際合作集團有限公司烏茲別克斯坦子公司負責人喬文表示，園區為國內農業新品種“走出去”提供了重要渠道，同時為探索跨境種植以及農業產業鏈合作發揮了積極作用。



喬文介紹說，為了適應當地的氣候特點，園區制定了科學的種植方案，包括土地覆膜技術和病蟲害防治等措施。園區的培訓人員也幫助當地農民逐步掌握現代農業管理技術，為推動農業增產和農戶增收提供了保障。



除了蘋果，葡萄種植項目也成為示範園內的一大亮點。園區的滴灌葡萄示範園採用精準灌溉和科學管理技術，有效解決了當地土壤水分不足、傳統灌溉浪費等問題，同時通過病蟲害防治措施提高了葡萄的成活率。



“中國的葡萄品種結果更快、收成更高，更有優勢。”園區葡萄農戶庫爾班諾夫說。“我參加了園區組織的種植技術培訓，學到很多新知識。看著自己種下的葡萄茁壯成長，我對未來的收成充滿期待，希望通過我們的努力能夠擴大這些來自中國的葡萄品種種植面積。”



中烏現代農業科技示範園占地3500畝，目前已建設現代化設施農業大棚108畝、滴灌葡萄示範園1000畝、新品種試驗示範園1260畝，除種植多種作物，還推廣節水灌溉等種植技術。

