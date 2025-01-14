今年首個來粵訪問台灣交流團走訪嶺南城鄉

汕尾關帝廟。（中國台灣網發）（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京1月14日電／據中國台灣網報導，元旦剛過，春節將至。臘八節的粥，香氣騰騰，飄溢在嶺南的大街小巷。1月7日，臘八節當天，廣東迎來了開年首個台灣交流團。該團由廣東省汕尾市台聯會邀請，台灣鄉鎮市長聯合促進會發起組團，近100名台灣基層各界人士開啟了為期5天的南粵民俗文化交流體驗行。



1月7日，團員們抵達行程首站珠海市，沿途觀覽港珠澳大橋、深中通道、橫琴粵港深港合作區。1月8日，抵達深圳，參觀了深圳“大潮起珠江”廣東改革開放40周年展覽館、蓮花山公園。團員們深度瞭解祖國大陸改革開放不平凡的偉大歷程，領略了“基建狂魔”的跨海工程奇跡，體會到了“深圳速度”“時間就是金錢”“敢為人先”的發展理念，見證了新質生產力的最新成果。



1月9日，交流團到了中國民間文化藝術之鄉——廣東汕尾市。粵東海濱城市廣東汕尾與台灣隔海相望，汕尾港距離台灣高雄港僅180海里，汕台兩地同屬閩南語系，粵東客家是開台漢人三大原鄉之一，兩地可謂是同宗同種、同文同俗、同緯度同氣候。因此，團員們甫抵汕尾，即聞鄉音，親人相見，鄉情油然而生。交流團汕尾行程的首個交流點汕尾鳳山祖廟，是廣東省對台交流基地。媽祖信俗，在汕台兩地都有著悠久歷史和廣泛影響。團員們深入瞭解了汕尾鳳山媽祖的歷史源流，詢問有關祈福、廟會巡游、搶炮頭等信俗細節，交流古建風格、敬拜儀軌、宮廟管理、文創周邊、對台交流等諸多話題，比對兩地媽祖信俗異同。共同的信俗、相通的語言，讓彼此間的交流毫無隔閡，十分默契。隨後，團員們到了關帝南疆行宮——汕尾城區關帝廟。該廟剛剛被批准設立為汕尾市對台交流示範基地，本次交流團是該廟設為對台交流基地以來的首個較大型訪問團隊。為此，該廟理事會高度重視，提前安排好參觀路線、合影地點、講解課件。關公忠義文化在汕台兩地都有深厚積澱，都有過千座規模大小不一的關帝廟。中華國際洪門總會多次促成兩地信眾交流交往，團員中有成員曾多次在台接待過大陸信眾訪問台灣關帝廟，此次籍機到汕敬拜關帝南疆行宮，倍感欣慰。他們表示會繼續為兩岸關公忠義文化傳播誠心竭力。當天下午，交流團參訪陸豐玄武山元山寺。陸豐玄武石坐落在粵東碣石灣畔，是世界潮人祈福聖地，信眾遍及海內外，尤其是在港澳台、東南亞地區有著廣泛的影響，許多潮人聚居區都建宮造廟供奉北極真武玄天大帝分靈。玄武山所在地碣石鎮也是明清兩代古衛城碣石衛的衛所駐地。團員們在敬拜玄武大帝之後，更幸運地欣賞了一場非遺文化盛宴。省級非遺項目五色獅大型獅舞，五岳朝天魚燈舞，潮州大鑼鼓等精彩絕倫的節目輪番上陣，各展精彩。團員們還被允許上台體驗，參與舞獅，扮演“大頭和尚”，煞是興高采烈、喜氣洋洋。