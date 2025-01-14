日鐵收購美鋼受阻　石破茂向拜登喊話

圖：就日本企業收購美國鋼鐵公司被叫停一事，日本首相石破茂13日向美國總統拜登喊話。＼法新社 中評社北京1月14日電／據大公報消息，綜合法新社、共同社報導：圍繞美國拜登政府以國家安全為由，叫停日本製鐵公司（日鐵）收購美國鋼鐵公司（美鋼）一事，日本首相石破茂13日表示，已要求美國總統拜登消除日本和美國商界的投資擔憂。



當天，石破茂、拜登以及菲律賓總統馬科斯進行三方通話。通話中，石破茂提到從經濟安全保障的角度來看，保障企業能投資安心相當重要，隨後強調由於拜登下令阻止日鐵收購美鋼，日本商界投資擔憂擴大，美國商界也同樣對此事表現出強烈擔憂，日方呼籲美國政府消除兩國經濟界的憂慮。石破茂在通話結束後向媒體透露他已直接向拜登傳達以上擔憂，但並未透露拜登是如何作答，僅說明對此“沒太多具體的對話”。



日鐵2023年12月宣布收購美鋼計劃，但持續遭到美國財政部旗下的美國外國投資委員會（CFIUS）審查。由於CFIUS內部一直並未就此併購達成共識，最終決定權被交給總統拜登。而拜登在本月3日宣布，出於保護美國產業的戰略必要性以及國安風險，阻止該起收購案。日鐵與美鋼6日正式起訴拜登，指控拜登及其他政府高級官員“非法干涉”收購，侵犯企業正當權利。



本月11日，拜登政府宣布暫緩執行禁止日鐵收購美鋼的行政命令，此收購案放棄交易截止日期從2月2日延長至6月18日。美媒指，此次延期將使法院有時間審查日鐵與美鋼的起訴，也讓兩家公司有機會向美國候任總統特朗普尋求逆轉拜登的決定。