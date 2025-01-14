特朗普或數天內與普京通電話

圖：俄烏和談前景不明，烏克蘭士兵在前線面臨巨大壓力。＼美聯社 中評社北京1月14日電／據大公報消息，據CNN報導：美國候任總統特朗普提名的總統國家安全事務助理沃爾茲12日接受採訪，公布關於特朗普新政府結束俄烏衝突計劃的最新信息。沃爾茲稱，特朗普政府的第一步將是同俄羅斯總統普京展開對話。俄總統新聞秘書佩斯科夫13日說，俄烏談判尚未滿足先決條件，但俄方願意與包括美國在內的所有國家進行接觸。



沃爾茲12日稱，特朗普和普京的電話會談可能在“未來幾天或幾周內”舉行。他還表示，特朗普政府將要求烏克蘭在談判開始之前動員更多人員，包括採取將征兵年齡降至18歲等措施，以穩定前線局勢。烏方此前對降低征兵年齡表示反對，並指責美國等西方國家以此為借口延遲向烏方提供武器。美媒13日報導稱，俄軍在前線持續推進，烏方損失領土越來越多。



特朗普曾聲稱要在24小時內解決俄烏衝突，但近日改口說，希望能有6個月的時間。他還聲稱，與普京的會面正在安排中。瑞士和塞爾維亞近日均表示願意為特朗普和普京的會面提供場地。



佩斯科夫13日說，安全保障議題是烏克蘭危機解決方案的重要組成部分。由於烏方拒絕談判的立場，俄烏談判尚未滿足先決條件。對於特朗普與普京會面一事，佩斯科夫表示，相關會晤目前仍處於“存在政治意願”階段，尚未進行實質性準備。