山火點燃黨爭　加州提前體驗特朗普2.0

圖：美國副總統哈里斯（左）10日就應對山火與加州民主黨官員進行視頻會議。＼法新社 中評社北京1月14日電／據大公報消息，據CNN報導：美國加州南部洛杉磯地區山火正在熊熊燃燒，美國兩黨政客卻忙於互相指責、推卸責任。共和黨籍的候任總統特朗普12日對加州民主黨官員發起新一輪攻擊，指責他們“不稱職”。美媒表示，特朗普一周後舉行就職典禮，加州已提前感受到“特朗普2.0”將引發的激烈黨爭。



特朗普12日在其自創社交平台Truth Social發文，批評加州民主黨官員是“不稱職的政客”，面對山火束手無策。他近日猛批現任總統拜登、加州州長紐森以及洛杉磯市長巴斯等民主黨人，甚至要求紐森辭職。加州長期是民主黨大票倉，特朗普3次競選總統時均未能拿下該州，而紐森被視為下屆總統選舉民主黨的熱門人選之一。紐森反擊說，特朗普在散布虛假信息，自己邀請特朗普來視察災區，卻未能得到回應。



CNN表示，特朗普和民主黨人之間的新衝突讓人想起新冠疫情期間的類似情況。當時，第一次當美國總統的特朗普在接種疫苗、戴口罩等問題上與各州民主黨官員爭執不下，甚至用切斷聯邦援助威脅後者讓步。



另一方面，洛杉磯地方機構為推卸責任爆發內訌。洛杉磯消防局局長克勞利指責洛杉磯水電局未能及時維護消防用水設施，導致水庫幹涸和供水不足。克勞利還批評市政府削減消防預算。巴斯一度威脅要開除克勞利。