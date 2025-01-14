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國新辦介紹2024年全年進出口情況
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2025-01-14 10:44:33
“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會現場（圖片來源：新華社）
中評社北京1月14日電／據新華社報導，1月13日，國務院新聞辦公室在北京舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會，海關總署副署長王令浚，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良，綜合業務司負責人林少濱介紹2024年全年進出口情況，並答記者問。
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