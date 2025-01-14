】 【打 印】 
國新辦介紹2024年全年進出口情況
http://www.CRNTT.com   2025-01-14 10:44:33


“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會現場（圖片來源：新華社）
　　中評社北京1月14日電／據新華社報導，1月13日，國務院新聞辦公室在北京舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會，海關總署副署長王令浚，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良，綜合業務司負責人林少濱介紹2024年全年進出口情況，並答記者問。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：