國新辦介紹2024年全年進出口情況

“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會現場（圖片來源：新華社） 中評社北京1月14日電／據新華社報導，1月13日，國務院新聞辦公室在北京舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會，海關總署副署長王令浚，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良，綜合業務司負責人林少濱介紹2024年全年進出口情況，並答記者問。