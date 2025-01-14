福建南平市頒聘8位海外招商大使

向海外僑領發放招商大使聘書。南平市僑聯供圖 中評社北京1月14日電／據中國僑網消息，福建省南平市僑聯消息，日前，南平市委統戰部（僑辦）、市僑聯、市商務局聯合舉辦南平市海外招商推介會暨海外招商大使頒聘儀式，向8位來自亞洲、歐洲、非洲和美洲的海外僑胞代表頒發首批海外招商大使聘書。



南平市委統戰部常務副部長、市僑辦主任董禮義，市僑聯主席林安順、副主席滕愛蘭，市商務局副局長陳淑婧參加活動。



活動現場播放了南平市招商宣傳片，全方位、多角度地展示了南平市得天獨厚的區位優勢、豐富多樣的自然資源禀賦、完備且頗具競爭力的生態產業以及極具吸引力的投資環境，讓與會嘉賓充分領略南平未來發展的魅力與機遇。



海外招商大使們從各自的行業出發，圍繞強化海外合作、推動項目落地及海外新生代尋根、研學文化交流等議題，展開了深入且富有建設性的討論。



董禮義表示，希望通過聘任海外招商大使這一創新舉措，充分借助他們的資源優勢與廣泛影響力，進一步拓寬招商渠道，吸引更多優質項目落地生根，從而為南平市地方經濟的持續、穩健發展注入源源不斷的強勁動力。



林安順表示，希望8位海外招商大使一如既往地關注家鄉經濟社會發展，積極宣傳南平，助力招才引智、招商引資、招客引流，講好南平綠色發展故事，傳遞南平好聲音。