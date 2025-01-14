福建省僑聯赴漳州市龍文區走訪調研

“新春暖僑心 送福進僑家”送春聯活動現場。漳州市僑聯供圖 中評社北京1月14日電／據中國僑網消息，福建省漳州市僑聯消息，日前，福建省僑聯黨組成員、副主席、秘書長劉思一帶隊到漳州市龍文區郭坑鎮口社村調研，並參加由漳州市僑聯、龍文區僑聯和致公黨龍文總支聯合舉辦的“新春暖僑心送福進僑家”送春聯活動。



漳州市僑聯黨組書記、主席陳紅和龍文區委常委、統戰部部長藍振強陪同。



在郭坑鎮僑史館暨愛國華僑陳鴻文事跡展示館，調研組一行參觀考察了陳鴻文個人事跡展、維護僑益展示點、郭坑鎮僑聯“僑胞之家”等，透過翔實的圖文展和珍貴的老物件走近陳鴻文的一生，詳細瞭解僑史館的建設情況。



劉思一對龍文區活化利用陳鴻文故居建設僑史館表示充分肯定，並要求持續做好僑史館的豐富、提升工作，進一步打造有地方特色、助力鄉村振興的“僑陣地”。



在“新春暖僑心送福進僑家”送春聯活動現場，僑界書法愛好者們為口社村的歸僑僑眷和村民寫春聯寫福字，以墨水飽蘸喜慶，把祝福融入筆端，一撇一捺皆傾注了辭舊迎新、接福納祥的美好願望。活動共送出400多副春聯和福字，不僅滿足了僑界群眾對傳統書寫春聯的民俗需求，也展示了傳統文化和書法的魅力，營造了紅紅火火過新年的濃厚氛圍。



劉思一表示基層僑聯是直面僑界群眾的一線組織，要多舉辦群眾喜聞樂見的活動，進一步增強僑聯組織的向心力、凝聚力。