海關總署：“中國製造”受捧　無關產能過剩

圖：去年12月16日，工人在江蘇南通一間船舶廠房進行焊接。＼新華社（圖片來源：大公網） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，海關總署副署長王令浚13日在國新辦新聞發布會上表示，所謂“中國產能過剩”問題純屬偽命題，無論是從比較優勢還是全球市場需求角度來看，都不存在這一問題。他還強調，中國不追求貿易順差，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供需關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，不是人為的。



王令浚表示，中國製造在全球市場廣受歡迎，依托的是配套完整、持續迭代升級的產業體系，靠的是持續研發的投入和創新。我們以自身完備的製造業產業鏈保障了全球產供鏈的穩定，帶動了世界範圍內的技術進步和產業升級，這一點是有目共睹的，不是誰能否定的。



“一些國家反復炒作，實際上是打壓遏制中國發展，本質上是一種保護主義，嚴重破壞全球產業合作和產供鏈穩定”，王令浚稱，堅持開放合作、互利共贏，才是全球經濟發展的正確方向。



在回應“貿易順差是否會加劇貿易保護主義”這一問題時，王令浚表示，中國不追求貿易順差，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供需關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，不是什麼人為的。一些國家濫用出口管制，限制對中國的出口，“我想進口甚至想進口更多，但你不讓我進，你卻對貿易順差過度焦慮，這本身就是自相矛盾”。