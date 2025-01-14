日本宮崎縣震感明顯　部分新幹線一度停運

2024年8月16日，因台風過境，乘客站在關閉的日本東京品川新幹綫站點旁。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月14日電／據新華社報導，日本九州地區宮崎縣13日晚發生6.9級地震，多地震感明顯。據日本媒體報導，地震一度導致部分新幹線停運，還有一些居民在地震中跌倒、摔傷。目前，地震相關的海嘯預警已解除。



據日本氣象廳消息，此次地震發生於當地時間21時19分許，震中位於東經131.6度、北緯31.8度，震源深度30公里。



據日本廣播協會報導，地震發生後，九州境內高鍋至田野區間的日豐本線、田吉至宮崎機場區間的宮崎機場線等新幹線線路暫時停運。此外，九州新幹線為確保安全，目前在熊本至新八代區間減速運行。



電視畫面顯示，地震時多地震感明顯，屋內吊燈大幅晃動。據報導，鹿兒島縣姶良市一名高齡女性在嘗試打開窗戶時跌倒，大分縣佐伯市一名50多歲的男性從樓梯上摔下，目前均已送醫。



地震後，鹿兒島縣川內核電站、愛媛縣伊方核電站稱暫未發現異常，其周圍輻射量監測值也未發生明顯變化。



當地時間23時50分許，日本氣象廳解除了此前對高知縣和宮崎縣發布的海嘯預警。氣象廳還表示，發生南海海槽大地震的可能性與平時相比並未增加，無需特殊的防災措施。