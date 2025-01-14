﻿解放軍東部戰區代表團將於月中訪日

圖：日本中青年軍官代表團去年11月26日至12月4日訪華，其間參訪北京衛戍區警衛師。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月14日電／據大公報報導，國防部13日發布消息，經雙方商定，中國人民解放軍東部戰區代表團將於1月中旬訪問日本。其間，代表團將會見日本防衛省、自衛隊聯合參謀部領導，參訪有關軍事單位。軍事專家宋忠平對大公報記者表示，中日是搬不走的鄰居，一衣帶水。中日加強防務交流，有助於管控分歧，維護地區和平穩定。中日之間確實存在一些矛盾，日本必須正視歷史。希望通過此次交流，改善中日關係，增進互信。



據悉，此次東部戰區代表團訪日是中日防務部門在兩個月內的第二次交流。2024年12月13日，國防部新聞發言人吳謙介紹，日本中青年軍官代表團於2024年11月26日至12月4日訪華。其間，參訪北京衛戍區警衛師、海軍某基地、空軍八一飛行表演隊等單位，赴軍事科學院同中國中青年軍官座談交流，並赴成都、廣州等城市參觀見學。



學者：消除誤解誤判 減少意外事件



軍事專家張軍社指出，東部戰區轄區包括東海及釣魚島等海空域，戰區一線部隊與日方海空兵力接觸機會很多，此次東部戰區代表團訪日，對兩國在東海方向一線海空部隊意義重大，有助於消除誤解誤判，降低意外事件發生概率，維護地區和平穩定。