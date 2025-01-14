中國光伏助推全球能源綠色轉型

圖為牛群在河北省圍場滿族蒙古族自治縣禦道口鎮附近的一處“牧光互補”光伏發電場吃草。新華社記者 楊世堯攝（圖片來源：人民日報海外網） 中評社北京1月14日電／據人民日報海外網報導，近來，中國庫布其沙漠中的光伏設備引發外媒關注。韓國《中央日報》近日刊文稱，浩瀚的沙漠上鋪展著藍色的光伏板，這是中國庫布其沙漠中建設的“駿馬電站”。近20萬塊光伏板組成了一個馬的形狀，象徵著中國在奔向清潔能源大國道路上的努力。



美國國家航空航天局（NASA）2024年12月30日公開了拍攝於中國庫布其沙漠的光伏電站的衛星圖像。NASA表示，庫布其沙漠曾因全是沙粒且幾乎沒有生命而被稱為“死亡之海”，但近年來光伏板的迅速增加，使這裡轉變為光伏發電的“潛力之海”。



庫布其沙漠是中國光伏產業發展的一個縮影。外媒關注到，中國光伏產業發展迅速，成為助推全球能源綠色轉型的重要力量。



中國正在以驚人的速度和規模安裝光伏發電設備



美聯社刊文稱，施梅（音）和丈夫在中國山東省從事玉米和小米種植。2021年，他們通過投資太陽能實現了收入多樣化——他們簽訂了一份合約，在自家屋頂安裝了約40塊太陽能電池板，向電網供電。現在，這對夫婦家的光伏板通過發電得到相應的報酬。報導稱，中國正在以驚人的速度和規模安裝光伏發電設備，擁有在2025年實現電力行業碳排放達峰的巨大潛力。



俄新社網站刊文稱，中國正在積極轉向可再生能源。2024年7月，通過啟用新的風能和光伏發電設備，中國的太陽能和風能發電裝機容量達到12.06億千瓦，實現了原先預計2030年才能達成的目標。文章援引俄羅斯國家能源安全基金會副主席阿列克謝·格裡瓦奇的話說：“中國正在成為生產太陽能和風能發電設備的世界領導者。”



中國光伏發電的規模還在不斷擴大。國家能源局發布的數據顯示，2024年前三季度，全國光伏新增並網1.61億千瓦，同比增長24.8%。截至2024年9月底，全國光伏發電裝機容量達到7.7億千瓦，同比增長48.4%。2024年前三季度，全國光伏發電量6359億千瓦時，同比增長45.5%。