中國市場吸引　外企加碼投資

滙控股價呈現強勢。集團計劃蝕賣歐洲資產，並繼續擴大在中國及亞洲的投資。（大公報） 中評社香港1月14日電／特朗普2.0時代將至，影響全球跨國直接投資，惟中國近月實際使用外資錄得同比正增長，客觀事實證明外國企業加碼在中國投資的長期趨勢沒有變，包括日資豐田汽車計劃在中國設立生產線及滙控（00005）蝕賣歐洲資產、加碼投資中國等，反映中國市場在全球吸引力不斷提升，繼續是外企的重要投資目的地。



大公報報導，高息環境困境、地緣政治局勢，以及貿易保護主義升溫等利淡因素，導致近年全球跨國直接投資低迷，投資金額已連續兩年下跌，憂心在特朗普上台之後，引發大規模貿易戰，全球跨國投資不但不會改善，還可能進一步惡化。



中國擴大開放 外國投資正增長



根據聯合國貿易和發展組織的世界投資報告，在2023年，全球外國直接投資（FDI）同比下跌2%至1.3萬億美元，這與世界經濟持續低速增長及日益緊張的貿易和地緣政治局勢有密切關係。



不過，中國持續深化改革、擴大開放，加上經濟韌性強、潛力大，且擁有超大規模的市場，對外國企業吸引力不斷提升，這從近月中國實際使用外資呈現積極變化可以反映出來。



日資豐田設廠 看好中國大市場



中國推出穩增長政策措施見效，經濟保持長期向好，去年外貿實現“雙增長”，以美元計價出口及進口分別增長5.9%及1.1%，反映外貿競爭力強勁。最近世界銀行上調2024年中國經濟增長預測至4.9%，進一步激發外企到中國投資。去年首11月中國實際使用外資金額7497億元人民幣，同比減少27.9%，但降幅較首10個月收窄1.9個百分點。值得留意的是，去年11月實際使用外資金額錄得6%同比正增長，而首11個月新設立外商投資企業增加至52379家，同比增長8.9%。上述數字令人感到振奮，顯示外企加大投資中國的長期趨勢沒有變。



事實上，日本汽車業走下坡，其中日產、本田汽車尋求合併自保，另一日資車企豐田汽車則計劃到中國獨資建立工廠，生產高端電動車，目標在2027年投產，看好中國大市場。同時，美國車企特斯拉在上海第二間超級工廠，主要生產儲能電池Megapack，由動工至完工只要7個月時間，將在本季投產。由此可見中國效率、產業鏈、超大市場的優勢，對吸引外資來華投資有很大誘因。



滙控蝕賣歐資產 擴大投資中國



另外，股價呈現強勢的滙控，繼續擴大投資中國、亞洲，以及減持歐洲資產，擬出售法國壽險業務，作價9.25億美元，預期會錄得1億歐元虧損。滙控蝕賣歐洲資產，反映其看淡當地經濟前景，特別是法國政經形勢持續不穩。



投資中國就是投資未來。世界經濟及金融重心東移速度比預期為快，中國對全球經濟拉動作用比前更加重要，繼續成為外商投資理想地。