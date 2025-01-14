金獅花園錄短炒獲利　3個月賺50萬

金獅花園有1房單位以320萬元轉手，業主持貨3個月勁賺50萬元。（大公報） 中評社香港1月14日電／新盤劈價促銷奏效，市場入市氣氛轉熱，加上部分減價笋盤被消化，令二手樓價跌勢略為喘定，個別去年低價撈底的買家順勢獲利，大圍區新近連錄得2宗短炒賺錢個案，其中金獅花園有1房單位短短約3個月炒貴50萬元，賺幅近19%。



大公報報導，市場消息透露，金獅花園剛錄短炒賺錢個案，成交是金輝閣高層6室，屬1房間隔，實用面積260方呎，原業主於去年10月施政報告前斥270萬元購入單位，剛以320萬元轉手，實用呎價12308元，持貨衹有約3個月，賬面大賺50萬元，單位期內炒貴18.5%。



大圍居屋450萬沽 4個月賺40萬



大圍居屋亦有短線賺錢成交，代理透露，海福花園1座極低層D室，實用面積409方呎，原業主去年9月施政報告前以410萬元連地價低撈買入，剛以450萬元轉手，約4個月速賺40萬元，居屋炒貴9.8%。



不過，數年前高追的業主仍未返家鄉，向來以用家主導的居屋市場連錄2宗損手。



市場消息指，屯門兆禧苑B座低層13室，實用面積363方呎，剛以300萬元連補地價賣出，折合實用呎價8264元。據瞭解，原業主於2018年以413.8萬元連地價購入上址，持貨約7年，賬面虧蝕113.8萬元，單位期內貶值27.5%。



未補地價居屋亦錄得業主止蝕，地產代理透露，沙田愉翠苑S座中層2室2房單位，實用面積519方呎，原業主透過居二市場放盤，叫價520萬元，放售約3個月，累計減價30萬元，獲綠表買家以490萬元承接，實用呎價9441元。據悉，原業主於2017年12月以510萬元買入單位，持貨約7年，賬面貶值20萬元。