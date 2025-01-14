中國駐美使館舉辦中美青年新春聯歡活動

中評社北京1月14日電／據新華社報導，中國駐美國大使館日前舉辦2025年中美青年新春聯歡活動，中美青年學生及美教育界人士500多人參加活動。



在活動現場，中美青年聯袂獻上精彩紛呈的文藝演出，由歌曲《燈火裡的中國》拉開序幕，鋼琴演奏餘音繞梁，傳統舞蹈婀娜多姿，歡快熱烈的《大中國》合唱為晚會精彩收尾。兩國青年還一起制糖畫、包餃子、寫書法、穿漢服，感受春節的獨特魅力。



參與活動的美教育界人士卡羅琳·費爾克洛思告訴新華社記者，讓她印象最深的表演是打快板，要讓竹板在手中靈活翻動並有節奏地發出聲音，感覺很有挑戰性。費爾克洛思的主要工作是加強華盛頓學校的國際交流。她說，很高興看到華盛頓一些學校的學生來參加此次中美青年交流活動，他們在這裡學習到各種各樣的中國文化知識，這對於他們開闊視野、瞭解世界非常有幫助。



中國駐美國大使謝鋒在致辭中表示，一年來，在兩國元首引領下，“舊金山願景”逐步照進現實，中方提出的“5年5萬”倡議落地生根、開花結果。中美青年相知相親、互學互鑒、你追我趕，爭當樹立正確認知的先鋒力量、促進互利合作的中堅力量、開辟美好未來的新生力量。



謝鋒說，新的一年，我們期待開辟中美關係新願景，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前進；續寫中美友好新故事，讓更多美國青少年參與到“5年5萬”倡議中來，做推動對話合作的踐行者、促進人文交流的生力軍、賡續人民友好的新使者。