﻿新城市廣場料春節生意雙位數增長

沙田新城市廣場將斥資800萬元推出新春桃花開運主題活動。（大公報） 中評社香港1月14日電／農曆新年將至，辦年貨、置新衫及聚餐等傳統習俗均會提升香港市民消費意欲，加上深圳“一簽多行”政策，訪港旅客人數持續上升，商場趁機加強推廣。



大公報報導，新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，農曆新年是傳統的消費旺季，今年新城市廣場斥資800萬元舉辦新春推廣，在浪接浪的新春禮遇及互動打卡裝置下將進一步推動本地市民及旅客消費，有效提振商戶的生意額，預料農曆新年長假整體人流及消費額較去年同期將錄得雙位數字升幅，當中以餐飲、百貨、時裝及美妝最為受惠。



為進一步鼓勵市民留港消費，新城市廣場由即日起至1月31日期間推出“購物消費賞”，於場內以電子貨幣消費滿2800元，即可換領800元商場電子禮券；以電子貨幣消費滿7000元，即可換領2000元商場電子禮券；以電子貨幣消費滿2萬元，即可換領5650元商場電子禮券。



為鼓勵市民到商場聚餐及於Movie Town欣賞賀歲片，由周六（18日）至2月7日期間更會推出“新春限定消費獎賞”，只要以電子貨幣消費滿1500元，即可換領100元指定餐飲現金券，另出示Movie Town電影門票更可額外獲贈20元一田現金禮券。



推多重獎賞 吸深圳居民消費



針對深圳恢復“一簽多行”政策，新城市廣場亦推出旅客多行密蜜賞換領，鼓勵及帶動深圳居民多次往商場消費，以提振商戶的生意額，消費獎賞包括與Alipay合作提供東鐵車費回贈獨家獎賞、憑30日內3張不同日期的電子消費單據累積滿指定金額即可換領萬寧或屈臣氏的禮券等，顧客關注小紅書官方號、點贊及分享，即可換領港式風味棉花糖。