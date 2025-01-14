崔洪建：中歐關係能夠破浪前行

中評社北京1月14日電／據新華社報導，新華網第十五屆“縱論天下”國際問題研討會近日在北京舉辦。北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建在研討會上表示，2024年中歐關係總體上保持了穩定向前。2025年中歐關係相互需求會有增量，雙方戰略需求、戰略互動會更有內涵。



談到中歐關係發展面臨的多重機遇，崔洪建說，現在歐洲整體狀況處在變動、調整之中，尤其是這兩年世界經濟復甦不及預期以及歐洲自身的很多問題，給歐洲經濟帶來了困境。而中歐互為第二大貿易夥伴，去年中歐雙邊投資存量已超過了2500億美元，中歐合作對於雙方自身發展都十分重要。



崔洪建表示，2025年俄烏衝突有望破局，歐洲地緣政治可能進入新的時期。在這個過程中，中歐雙方戰略需求和戰略互動將會更有內涵。後俄烏衝突時代，歐亞大陸地緣政治重塑過程中缺不了中國，也缺不了中歐之間的戰略溝通和合作。在經濟上，一個聯通的、暢通無阻的歐亞大陸符合雙方利益。



崔洪建強調，黨的二十屆三中全會釋放了300多項加大改革開放力度的措施，這些措施必將會惠及中歐關係這對重要的經貿夥伴，為雙方帶來實實在在的利益。對中歐關係要有全局眼光和胸懷，我們不僅要著眼於搞好當前的中歐關係，我們還要塑造良性互動的關係格局。