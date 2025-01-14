減息周期未完　今年樓市更旺

在減息周期未完結，供平過租趨勢增加下，今年樓市成交有望勝於去年。（大公報） 中評社香港1月14日電／據世紀21 Q動力總經理楊永健分析說，2024年已經過去，總結來說，過去一年樓市是﻿復甦中帶驚喜的一年，去年年初全面撤辣，以至9月減息周期的展開，令樓市整體成交量顯著回升，驚喜的部分是一手新盤市場經歷急速暢旺的月份，令去年整體新盤銷售約達1.58萬夥，較2023年約1.07萬夥，顯著增加近5000夥或48%。與此同時，二手市場只是呈現平穩回升，按土地註冊處的統計，去年二手成交量按年回升12%至4萬宗。



大公報報導，以去年樓市的成交情況作總結的話，英文有一句“Already But Not Yet”，意思就是“已然未然”，即是說“已經出現，又未完全出現”。套入現時樓市情況作翻譯，目前樓市已開始進入旺市階段，但相比起過去的旺市而言，真正的旺市仍未完全到來。總結去年的一、二手成交量，整體住宅市場合計錄約5.58萬宗，較2023年的不足4.7萬宗顯著回升近兩成。



儘管去年一、二手住宅的成交均回升，但仍未回復至疫情前水平，按土地註冊處的統計，在疫情前即2017、2018以至2019年，每年的一、二手成交量均達約6萬宗水平，其中一手新盤成交1.7萬至2萬宗，二手成交量維持於4.1萬至4.5萬宗。至於過去十年，平均每年約有1.6萬宗一手成交及4.3萬宗二手成交，去年樓市成交亦未達過去十年的平均水平。



總括而言，去年整體樓市為一手暢旺、二手平穩、工商鋪市場仍然淡靜的一年，總計去年物業市場總註冊量為6.8萬宗，較2023年的5.8萬宗，增加約1萬宗，不過其實總計過去約二十年的全年註冊量，其間只是2022至2024年的3年間，總計全年的註冊量是不足7萬宗，2013至2021年的9年間每年的註冊量均超越7萬宗，在2012年之前每年的註冊更高達10萬宗以上。



供平過租 投資回報吸引



工商鋪市場的淡靜，反映目前樓市投資氣氛仍然審慎，投資市場淡靜下，二手交投仍然平穩，去年一手新盤激增主要受惠於樓市撤辣，內地專才購買新盤比例明顯增加。展望今年樓市，減息周期未完結，供平過租的吸引力，住宅投資回報增加，期望今年樓市成交應該比去年更暢旺，一手新盤銷售可進一步增至1.8萬宗，二手成交可達至4.5萬宗水平。