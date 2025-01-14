中國外長新年首訪非洲夯實中非全天候友誼

（圖片來源：新華網） 中評社北京1月14日電／據新華社報導，外交部發言人郭嘉昆13日表示，王毅外長訪非取得圓滿成功。此訪夯實了中非全天候友誼，展現了中非攜手應對世界百年變局的堅定決心。



當日例行記者會上，有記者問：王毅外長日前結束新年訪非之旅。非洲及國際輿論對此訪高度關注，評論認為，中國對非交往堅持大小國家一律平等，對非合作助力可持續發展，推動非洲國家實現長期穩定增長。發言人能否進一步介紹王毅外長此行重要意義？



郭嘉昆說，王毅外長訪非取得圓滿成功，並在訪問結束之際接受媒體採訪全面介紹此訪情況。此訪賡續中國外長35年來新年首訪非洲的傳統，更就落實習近平主席在2024年中非合作論壇北京峰會上提出的中非攜手推進現代化六大主張和“十大夥伴行動”形成一系列新共識、新成果。



“王毅外長此訪是中非命運共同體定位提升至‘全天候’層級後，中國外長首次訪非。”郭嘉昆表示，世界形勢年年在變，但中非平等相待、彼此支持的初心堅若磐石。



他介紹，非洲領導人紛紛重申將堅定奉行一個中國原則，並就西藏地震災害表示慰問。



郭嘉昆表示，此訪促進了中非各領域合作，在加強文明交流、推動綠色發展、深化農業合作等方面凝聚廣泛共識，取得實實在在成果。中非都是現代化的逐夢人，沒有非洲現代化就沒有世界的現代化。此訪推動了中非全方位協調，共同推動糾正非洲遭遇的歷史不公，共同推動全球南方的團結振興，共同推動構建公正合理的全球治理體系。



“中非關係走在前列，必將成為構建人類命運共同體的典範。”郭嘉昆說。