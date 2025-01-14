中國外貿向“新”求進

中評社北京1月14日電／據新華社報導，外貿，拉動經濟增長的“三駕馬車”之一，也是暢通國內國際雙循環的關鍵樞紐。



進出口總值43.85萬億元，同比增長5%——海關總署13日發布的數據顯示，2024年中國外貿頂住外部壓力，逆勢再創新高，持續彰顯韌性。



新的一年，全球經貿環境面臨更多不穩定不確定因素，中國外貿如何頂壓前行？開年以來，記者走訪江蘇、廣東、浙江、湖南等地，進車間廠房、走港口碼頭、訪園區平台，感知大國外貿向新求進的脈動。



創新提質 鍛造外貿韌實力



這些天，江蘇貿促國際會展有限公司負責人韋秀軍正忙著組織省內大東、太湖雪、蘇美達等20多家企業參加法蘭克福家紡展。“展位供不應求，企業參展熱情很高。”他說。



眼下，多地商務部門和貿促機構正緊鑼密鼓幫助企業“走出去”拓市場：溫州啟動2025年“百團千企出海拓市場增訂單”行動，山東實施2025“萬企出海 魯貿全球”國際市場開拓行動，廣州舉辦“廣貨優品 廣貿全球”2025年首場貿易促進活動……



看人面，人勤春來早，外貿人早早開啟了“空中飛人”模式，不斷尋求新的合作機遇。



看市面，上海港、天津港等主要港口吞吐量創新高，北京、河南等多地增開國際貨運航線，中歐班列開行年貨專列。



看賬面，新出口訂單指數實現“兩連升”，許多園區工廠為保交付而忙碌，政企攜手衝刺首季“開門紅”。