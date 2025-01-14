1億人次共赴科普盛宴！科技館點亮科學夢

（圖片來源：新華網） 中評社北京1月14日電／據新華社報導，前沿科技成果觸手可及，科學活動新穎有趣，科學家故事感人至深……當前，隨著新科技加速湧現，越來越多科技館成為“科技迷”的打卡地。



中國科技館1月14日發布的數據顯示，經初步測算，2024年，全國31個省（區、市）和新疆生產建設兵團的數百家科技館接待觀眾首次突破1億人次，成為國家科普能力建設的生動注腳。



2024年12月完成修訂的科學技術普及法提出，國家推動科普全面融入經濟、政治、文化、社會、生態文明建設，構建政府、社會、市場等協同推進的科普發展格局。



過去一年，中國科技館天和核心艙1：1實物驗證件、“神舟一號”返回艙實物吸引遊客紛紛打卡；江西省科技館邀請奧運冠軍與觀眾面對面，開展科普講座和專業指導；寧夏科技館帶公眾走進防沙治沙科研一線，感受科學家艱辛求索的精神風貌……



各地科技館吸引力持續增強，一些熱門展覽、講座一票難求，而科技館的“含金量”遠不止於此。



科普有為，大有作為！順應國家創新能力提升，作為國家科普服務核心陣地的科技館，也呈現出一系列新氣質。



“科普＋”正全面融入社會日常——



在廣西，“入駐一座科普館盤活一家商場”的創新運營模式，展現出科普對經濟發展的引擎作用；



在新疆，覆蓋巴音郭楞蒙古自治州的81個鄉村科普館，因地制宜科普特色產業、弘揚時代新風，成為農牧民身邊的“科技孵化器”。