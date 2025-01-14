中大醫學院估算：逾四成市民腸道微生態失衡

中大醫學院腸道微生物群研究中心主任陳家亮。（香港文匯報） 中評社香港1月14日電／香港文匯報報導，本港踏入流感季節，中大醫學院估計，未來數星期是流感高峰期，呼籲市民注射預防疫苗，同時要提升腸道健康。



中大醫學院腸道微生物群研究中心主任陳家亮引述外國研究顯示，相比健康人士，流感及新冠病人的腸道微生態失衡，以致容易感染病毒。他說，腸道細菌越是五花百門越好，多樣性減少，反映腸道細菌不夠健康。



中大醫學院在新冠疫情期間做的研究估算，本港超過四成市民有中等至嚴重程度的腸道微生態失衡情況，陳家亮建議市民日常盡量進食蔬果，再由腸道微生物酵解，從而改善腸道微生態，增強免疫力，形容是“三歲定八十”良好飲食及生活習慣應該由細做起，包括減少食用有添加劑或防腐劑的食物。



根據衞生防護中心引述世衞指引，成年人每日應該進食最少400克蔬果，中心建議是兩份水果加三份蔬菜，以一份菜為例，相當於半碗煮熟的蔬菜。



中大醫學院團隊近年投放不少資源發展改善腸道微生態的方法，最新的對照研究顯示，益生菌配方（SIM01）可以增加多種能夠產生“短鏈脂肪酸”的益菌，這些益菌正是流感患者所缺乏。不過，陳家亮強調，市民想改善腸道微生物失衡狀況，不能夠單靠食益生菌，除了要有健康飲食，還要有良好的睡眠質素、適當運動及減輕壓力。