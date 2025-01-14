春節盛事浪接浪　餐飲業料生意升一成

左圖：文化體育及旅遊局昨日召開會議，統籌內地春節黃金周接待訪港旅客的預備工作。右圖：有餐飲業界預期，受惠旅客增加，生意額將較去年同期增加一成。（大公報） 中評社香港1月14日電／農曆新年期間香港將舉辦多項節慶活動，文化體育及旅遊局昨日（13日）召開會議，統籌一連八日內地春節黃金周（1月28日至2月4日）接待訪港旅客的預備工作，鼓勵業界為旅客提供創新體驗。



﻿大公報報導，有旅遊業界表示，往來兩地交通越來越方便，令內地旅客不只限於回家鄉探親，不論個人游或報團情況也理想。餐飲業界預期，生意額將較去年同期增加一成，部分非連鎖食肆將會視乎員工人數，計劃年初一繼續營業。



會議由文化體育及旅遊局局長羅淑佩主持，除香港警務處、入境事務處、香港海關、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等，也有派員出席。



一簽多行紅利 旅客顯著增加



羅淑佩表示，感謝中央政府恢復和擴展深圳“一簽多行”計劃，為更多內地旅客來港提供便利，春節黃金周是本港旅遊旺季，香港各區有多項節慶活動，為旅客帶來濃厚的新年氣氛，預計春節黃金周期間，訪港旅客會顯著增加，政府鼓勵業界把握機遇，靈活變通，為旅客提供更多優質且創新的體驗，吸引旅客留港過夜，盡情感受香港獨特的節日氣氛。



香港旅遊業議會總幹事楊淑芬回復查詢時表示，昨日會議歷時一個多小時，席上主要由政府跨部門代表，交代準備工作，未有特別提到跨境交通安排，由於年初一花車巡游在晚上十時前完結，年初二煙花匯演也在八時半前結束，相信不過夜旅客有足夠時間過關，所以相信不會特別延長跨境交通服務。



楊淑芬又表示，旅遊業界看好今個農曆新年檔期訪港旅客量，原因是香港舉辦多項賀年活動具吸引力，加上隨著往來兩地交通越來越方便，一些在深圳打工的民眾選擇先來港短游，再回鄉探親，今年內地北方城市也有不少旅客反映，計劃來港感受南方的節日氣氛，所以相信訪港旅客將較去年更多，業界正在收集數據，稍後匯報相關數字。



中小型食肆年初一續營業



香港旅遊促進會總幹事崔定邦也向記者表示，香港在農曆新年有不少大型活動，吸引更多旅客來港感受節日氣氛，預期年初一及年初二將有三位數字、即過百訪港內地團，相信團數將較去年更多，緊接年初三的訪港內地團將會帶隊入沙田馬場，感受賀歲馬氣氛。



香港餐飲聯業協會會長黃家和回復查詢時表示，預期農曆新年檔期餐飲業界生意額將按年升一成，原因主要受惠於去年十二月一日恢復和擴展深圳“一簽多行”，加上去年有不少內地企業或機構來港營商，帶挈不少春茗酒席，假日及當旺日子訂枱持續個多月，由農曆新年開始排至三月初，形容情況令人滿意。



黃家和坦言，港人北上熱潮持續，加上農曆新年一連五日假期部分港人外游，但訪港旅客增加足夠補充人流，以往農曆新年期間，除了連鎖食肆照常營業，今個農曆新年將有更多中小型食肆年初一繼續開門，“租金繼續要交（付），只要有人流，員工願意開工，有足夠人手不少食肆年初一也會繼續開門做生意。”