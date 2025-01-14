“兩重”提速彰顯發展活力

這是1月9日拍攝的靜安區2025年第一批重大項目集中開工儀式現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月14日電／據中國紀檢監察報報導，新年伊始，萬象更新。2025年是“十四五”規劃收官之年，開年之際，各地加速推進重點工程、重點項目建設進度，開足馬力吹響“衝鋒號”、按下“加速鍵”，以奮鬥姿態全力推動項目建設提質提速提效。



2024年中央經濟工作會議部署“提高投資效益”，明確“加強自上而下組織協調，更大力度支持‘兩重’項目”“及早謀劃‘十五五’重大項目”。近日，多地鉚足幹勁掀起開工潮，積極擴大有效投資：重慶開工投產304個項目總投資達3860億元；深圳集中開工項目共259個總投資約1828.7億元；廈門總投資775億元的77個重大項目開建……2025年“兩重”建設項目清單已提前下達，將安排超長期特別國債1159億元支持121個項目建設，近期還將再下達一批項目清單，推動盡快形成實物工作量。



著眼補短板、調結構、惠民生領域，有效益的投資持續擴大，不斷形成符合高質量發展要求的優質供給。安徽第一批項目裡，投向新興產業項目占比55.3%；北京豐台發布重點建設項目，提升街區居住品質與公共服務水平……各地開年項目清單裡，“新”意滿滿、暖意十足。較之以往，今年國家“兩重”建設政策支持力度更大，不僅在資金上以超長期特別國債等方式提供保障，還將加強財政和貨幣金融工具的協同配合；政策支持範圍更大，支持更多跨區域、跨流域的重大標誌性工程、區域間交通基礎設施互通建設，如全國大中型灌區、大中型引調水工程、重點都市圈城際鐵路建設等項目；資金投放更加精準，確保“兩重”項目建設能夠真正發揮其拉動社會投資的作用；注重“硬投資”與“軟建設”相結合，更加有助於實現經濟社會的全面協調發展，更好滿足人民群眾對美好生活的向往。