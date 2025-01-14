中非合建光伏電站裝機容量累計超1.5吉瓦

中國電建在阿爾及利亞南部承建的光伏電站項目，總裝機容量233兆瓦，年發電量可滿足約20萬戶家庭的用電需求。圖為項目一景。中國電建供圖（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月14日電／據人民日報報導，非洲擁有豐富的太陽能資源，光伏產業發展潛力巨大。近年來，非洲國家不斷出台政策措施加快光伏項目建設，成為非洲發展可再生能源的一大亮點。中國企業積極助力非洲國家發展光伏產業，中非光伏產業合作展現廣闊前景。



新增裝機容量突破紀錄



非洲太陽能工業協會日前發布的《2024年太陽能年度展望：非洲各國太陽能現狀回顧》報告顯示，2023年非洲新增光伏裝機容量3.74吉瓦，同比增長19%，創下紀錄，總裝機容量達到16.3吉瓦。其中，南非位居第一，布基納法索、毛里塔尼亞、肯尼亞、中非共和國、科特迪瓦和埃及等國新增光伏裝機容量在非洲國家中也位列前茅。



南非是非洲光伏裝機容量最大的國家。根據南非光伏行業協會的數據，截至2024年底，南非累計光伏裝機容量約8.97吉瓦。目前，南非共有40個光伏項目招標，總裝機容量8.526吉瓦，分布在自由州省、林波波省、西北省、姆普馬蘭加省、北開普省等地。此外，南非政府2024年還出台了一系列鼓勵光伏產業發展的政策，包括簡化光伏項目審批流程等，以吸引更多投資者參與南非光伏項目建設。



據國際可再生能源署最新數據，截至2024年，埃及光伏裝機容量約為1.9吉瓦，在非洲國家中排名第二。去年12月，位於埃及阿斯旺省的一座裝機容量500兆瓦的光伏電站落成，預計年發電量1500千兆瓦時，足以為約30萬戶埃及家庭供電。埃及總理馬德布利表示，該項目對埃及經濟發展和能源穩定意義重大。根據埃及電力和可再生能源部的相關計劃，到2030年實現可再生能源發電占全國發電量42%的目標，光伏發電占比約22%。據估計，這需要新增31吉瓦的光伏裝機容量。去年，埃及政府還與世界銀行達成7億美元的融資計劃，用於發展包括光伏產業在內的可再生能源項目。



摩洛哥政府也積極推動光伏產業發展。不久前發布的《世界能源統計年鑒2024》顯示，摩洛哥光伏總裝機容量達0.394吉瓦。摩洛哥政府制定了到2030年可再生能源發電量占總發電量52%的目標，通過提供土地優惠、稅收減免等措施，鼓勵企業建設大型光伏項目。作為摩洛哥最大的可再生能源項目之一，努奧太陽能發電園三期項目裝機容量達400兆瓦，目前項目正處於許可階段，預計2026年投入商業運營。



氣候工作基金會全球能源轉型非洲區主任吉德·伊吉亞多認為，非洲國家積極推動光伏產業發展，不僅有助於解決能源短缺問題，還有助於促進經濟發展、創造就業機會、減少環境污染。