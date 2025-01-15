李家超記者會：香港今年將好事連連

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月15日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超1月14日上午在政府總部召開記者會，他介紹了2025年特區政府的主要工作。期間，他還就工業安全問題、農曆新年的過境安排及港人赴泰旅遊等作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。今日是我首次在二○二五年，行政會議前與傳媒朋友和市民見面，所以我在此首先祝大家一切順利、身體健康。



二○二五年，香港將好事連連。第一，亞洲金融論壇昨日（一月十三日）成功開幕。今屆論壇雲集約3600位來自約50個國家和地區的參與者，以及約130位來自政府、商界及學術界的演講嘉賓。今屆論壇添加了一個全新環節“海灣阿拉伯國家合作委員會專場”，讓參與者可親身與伊斯蘭金融領袖交流，加強對相互巿場的認識，尋求合作機遇，強化香港高度國際化、連接東西方市場重要樞紐的角色。



第二，中國人民銀行聯同香港金融管理局，透過昨日的論壇宣布了一系列的措施，包括推出金管局人民幣貿易融資流動資金安排、擴容優化“債券通”（南向通）、推出利用在岸債券作為抵押品的離岸回購業務，以及兩地快速支付系統的互聯等。



我衷心感謝中央對香港金融發展一直支持，特別是中國人民銀行潘功勝行長昨日在論壇上表示，支持更多優質企業到香港上市和發行債券，並會大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置領域，為香港的金融發展開闢更加廣闊的空間。



我深信有關措施可以增加香港離岸人民幣市場的流動性，為香港債券市場發展增添新動能，進一步深化香港和內地金融市場互聯互通，強化香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。